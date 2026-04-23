23 апреля, 12:40

Посольство: Япония не будет поставлять оружие Киеву из-за отсутствия соглашения

ЗРК Patriot на вооружении японской армии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / viper-zero

ЗРК Patriot на вооружении японской армии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / viper-zero

Япония не будет экспортировать оружие на Украину, несмотря на недавние изменения в законодательстве. В посольстве азиатского государства в Москве пояснили, что между Токио и Киевом нет соответствующего соглашения. Этот вопрос в целом не рассматривается.

«Наша страна до сих пор не поставляла Украине летальное и разрушительное оборудование и в настоящее время не рассматривает возможность передачи», — говорится в заявлении. Факт экспорта также противоречил бы требованию о том, что оружие не может быть продано в страну с протекающими боевыми действиями.

Япония выразила КНДР решительный протест в связи с ракетным пуском

Напомним, в Японии сняли запрет на экспорт оружия. Отныне Токио может экспортировать такую продукцию, в том числе летальную. Ожидается, что это укрепит взаимодействие между силами самообороны и армиями союзников.

Матвей Константинов
