Посольство: Япония не будет поставлять оружие Киеву из-за отсутствия соглашения

Япония не будет экспортировать оружие на Украину, несмотря на недавние изменения в законодательстве. В посольстве азиатского государства в Москве пояснили, что между Токио и Киевом нет соответствующего соглашения. Этот вопрос в целом не рассматривается.

«Наша страна до сих пор не поставляла Украине летальное и разрушительное оборудование и в настоящее время не рассматривает возможность передачи», — говорится в заявлении. Факт экспорта также противоречил бы требованию о том, что оружие не может быть продано в страну с протекающими боевыми действиями.

Напомним, в Японии сняли запрет на экспорт оружия. Отныне Токио может экспортировать такую продукцию, в том числе летальную. Ожидается, что это укрепит взаимодействие между силами самообороны и армиями союзников.