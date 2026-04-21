Япония сняла ограничения на экспорт оружия

Правительство Японии изменило подход к продаже вооружений за рубеж. Кабмин пересмотрел три принципа передачи оборонного оборудования. Это решение фактически снимает запрет на экспорт оружия — в том числе летального. О новом курсе сообщил генсек японского правительства Минору Кихара.

«Было принято решение о пересмотре трёх принципов передачи оборонного оборудования», — приводит его заявление агентство Reuters.

Власти уточнили детали решения. Япония будет поставлять вооружение со схожими характеристиками странам-партнёрам. Такой подход укрепит взаимодействие между силами самообороны и армиями союзников.

Кихара заявил, что ни одна страна не способна защитить свою безопасность в одиночку. По словам генсека, Япония укрепляет отечественную оборонно-промышленную и технологическую базы. При этом страна продолжит придерживаться принципов мирного государства.

Ранее Правительство Японии выразило протест КНДР из-за ракетного пуска. В Токио считают — действия КНДР создают угрозу для Японии, региона и международного сообщества.