21 апреля, 02:37

Япония сняла ограничения на экспорт оружия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IB Photography

Правительство Японии изменило подход к продаже вооружений за рубеж. Кабмин пересмотрел три принципа передачи оборонного оборудования. Это решение фактически снимает запрет на экспорт оружия — в том числе летального. О новом курсе сообщил генсек японского правительства Минору Кихара.

«Было принято решение о пересмотре трёх принципов передачи оборонного оборудования», приводит его заявление агентство Reuters.

Власти уточнили детали решения. Япония будет поставлять вооружение со схожими характеристиками странам-партнёрам. Такой подход укрепит взаимодействие между силами самообороны и армиями союзников.

Кихара заявил, что ни одна страна не способна защитить свою безопасность в одиночку. По словам генсека, Япония укрепляет отечественную оборонно-промышленную и технологическую базы. При этом страна продолжит придерживаться принципов мирного государства.

МИД России вызвал посла Японии

Ранее Правительство Японии выразило протест КНДР из-за ракетного пуска. В Токио считают — действия КНДР создают угрозу для Японии, региона и международного сообщества.

Лия Мурадьян
