

19 апреля, 02:07

Япония выразила КНДР решительный протест в связи с ракетным пуском

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / viper-zero

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / viper-zero

Правительство Японии выразило КНДР протест в связи с ракетным пуском, проведённым Пхеньяном в воскресенье утром. В Токио считают, что действия КНДР представляют угрозу Японии, региону и международному сообществу. Об этом говорится в правительственном уведомлении.

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил, что КНДР около 06:00 по местному времени запустила несколько баллистических ракет. Они упали за пределами исключительной экономической зоны страны.

В Минобороны Японии заявили, что ракеты КНДР были баллистическими
В Минобороны Японии заявили, что ракеты КНДР были баллистическими

Ранее сообщалось, что КНДР осуществила запуск ракеты в восточном направлении. Была выпущена как минимум одна ракета неопределённого типа. Предыдущий запуск баллистических ракет со стороны КНДР был зафиксирован 8 апреля.

Виталий Приходько
