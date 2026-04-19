Япония выразила КНДР решительный протест в связи с ракетным пуском

Правительство Японии выразило КНДР протест в связи с ракетным пуском, проведённым Пхеньяном в воскресенье утром. В Токио считают, что действия КНДР представляют угрозу Японии, региону и международному сообществу. Об этом говорится в правительственном уведомлении.

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил, что КНДР около 06:00 по местному времени запустила несколько баллистических ракет. Они упали за пределами исключительной экономической зоны страны.

Ранее сообщалось, что КНДР осуществила запуск ракеты в восточном направлении. Была выпущена как минимум одна ракета неопределённого типа. Предыдущий запуск баллистических ракет со стороны КНДР был зафиксирован 8 апреля.