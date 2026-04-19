КНДР запустила ракету в восточном направлении

КНДР запустила ракету неопределённого типа в восточном направлении. Об этом сообщает агентство Ренхап со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов Республики Корея. По его информации, как минимум одна ракета была выпущена на восток.

Агентство напоминает, что предыдущий запуск баллистических ракет со стороны КНДР осуществлялся 8 апреля.

КНДР с 6 по 8 апреля провела серию военных испытаний, включая тактическую баллистическую ракету «Хвасонпхо-11а» с кассетной боеголовкой, способной поражать площадь до 7 гектаров. Также были испытаны система электромагнитного оружия, имитационные бомбы из углеродного волокна и мобильный зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса действия.