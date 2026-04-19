В Минобороны Японии заявили, что ракеты КНДР были баллистическими

В Минобороны Японии подтвердили баллистический характер ракет КНДР, запущенных утром 19 апреля. Пуски зафиксировали у восточного побережья Корейского полуострова. Об этом сообщили в японском военном ведомстве.

В министерстве уточнили, что запуск произошёл после 6 утра по местному времени. Ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Полёт над территорией страны не фиксировали.

«Они уже упали, место падения находится за пределами исключительной экономической зоны нашей страны», — сказал министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми.

Ранее сообщалось, что КНДР осуществила запуск ракеты в восточном направлении. Была выпущена как минимум одна ракета неопределённого типа. Предыдущий запуск баллистических ракет со стороны КНДР был зафиксирован 8 апреля.