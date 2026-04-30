Путин: Из-за Чукотки Россия является страной восходящего солнца, а не Япония

Президент России Владимир Путин отметил географический факт, заявив, что именно Россия может считаться страной восходящего солнца. Об этом глава государства сказал на встрече с представителями коренных малочисленных народов России в рамках просветительского марафона «Знание. Первые».

Путин пояснил свою мысль географическим расположением стран и регионов. Он отметил, что традиционно самой восточной страной считают Японию, однако восточнее неё находится Новая Зеландия, а ещё восточнее — Чукотка, которая входит в состав России.

На этом основании президент заявил, что именно Россия может считаться страной восходящего солнца. Также он добавил, что через примерно 60 километров через Берингов пролив уже начинается территория США, подчеркнув близость двух континентов в этом регионе.

Путин ранее отмечал, что основой силы государства является его многообразие, сформированное историческим сосуществованием различных народов и культур. По его словам, Россия объединяет большое число этносов и традиций, что на протяжении истории способствовало её устойчивости и развитию как единого государства.