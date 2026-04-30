Путин рассказал, в чём сила и универсальность России

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что сила страны основана на её многообразии. Об этом глава государства заявил на встрече с представителями коренных малочисленных народов России, которая проходит в рамках просветительского марафона «Знание. Первые».

Путин отметил, что Россия объединяет большое количество народов и культур, и именно это многообразие, по его словам, делает страну сильной и универсальной. Он отдельно подчеркнул, что хотел бы вновь обратить внимание на значение этого фактора для развития государства и сохранения его единства.

Ранее Путин неоднократно подчёркивал, что Россия исторически складывалась как союз различных народов, объединённых общей судьбой и совместным развитием. По его словам, этот факт имеет фундаментальное значение для понимания устройства страны и её устойчивости в разные исторические периоды.