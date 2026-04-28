Российский лидер Владимир Путин, выступая на совещании по безопасности выборов, подчеркнул, что Россия переживает переломный исторический этап. Он отметил, что в такие периоды служение Отечеству является особой и почётной миссией.

Глава государства также выразил понимание значительной нагрузки, ложащейся на сотрудников правоохранительных органов.

«Я знаю об этом. Но мы все понимаем, что служение Отечеству, особенно в такие переломные исторические моменты, которые переживает сегодня Россия, — это особая, почетная миссия. Я очень на вас рассчитываю и надеюсь», — обратился президент к участникам совещания.

Вместе с тем Путин заявил, что украинские власти не проводят выборы на своей территории, ссылаясь на военное положение. Он также отметил, что те, кто оспаривает право Донбасса и Новороссии на вхождение в состав России, попытаются помешать голосованию в этих регионах на выборах 2026 года.