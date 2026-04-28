Президент России Владимир Путин, выступая на совещании по вопросам безопасности предстоящих выборов, отметил, что жители Донбасса и Новороссии обладают стойким и надёжным характером, что делает их неуязвимыми для угроз со стороны киевского режима. Он подчеркнул, что эти люди неоднократно демонстрировали свою несгибаемость, и эта тенденция сохранится.

«На этих территориях, в этих регионах [Донбасса и Новороссии] живут люди крепкие, надёжные, что называется, с характером, уверен — их не запугать. Так было уже не раз и так будет», — сказал глава государства.

Вместе с тем Путин заявил, что украинские власти не проводят выборы на своей территории, ссылаясь на военное положение. Он также отметил, что те, кто оспаривает право Донбасса и Новороссии на вхождение в состав России, попытаются помешать голосованию в этих регионах на выборах 2026 года.