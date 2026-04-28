Путин: Киев не проводит выборы у себя и попытается сорвать их в Донбассе

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам безопасности предстоящих выборов заявил, что украинские власти не проводят выборы на своей территории, ссылаясь на военное положение. Он также отметил, что те, кто оспаривает право Донбасса и Новороссии на вхождение в состав России, попытаются помешать голосованию в этих регионах на выборах 2026 года.

«Напомню, у себя на Украине выборов не проводят под предлогом военного положения, но и нам пытаются помешать», — сказал глава государства.

Путин также подчеркнул важность обеспечения безопасности всех участников выборов в РФ, особенно в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, где жители впервые будут выбирать депутатов федерального уровня.

Напомним, вечером 28 апреля Путин проводит совещание для обсуждения мер безопасности на выборах 2026 года. Среди участников встречи — председатели Конституционного и Верховного судов Валерий Зорькин и Игорь Краснов соответственно, а также генеральный прокурор Александр Гуцан и глава МВД Владимир Колокольцев.