Путин собрал совещание по безопасности выборов в Госдуму

Президент России Владимир Путин организовал встречу с высшими должностными лицами страны для обсуждения мер безопасности на выборах 2026 года. Среди участников совещания были председатели Конституционного и Верховного судов Валерий Зорькин и Игорь Краснов соответственно, а также генеральный прокурор Александр Гуцан и глава МВД Владимир Колокольцев.

Среди участников совещания также ключевые фигуры силового блока и правоохранительной системы страны: директор ФСБ России Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор ФСО Дмитрий Кочнев, а также министр юстиции РФ Константин Чуйченко и другие.

Открывая совещание, Путин заявил, что обеспечение безопасности всех участников выборов в сентябре 2026 года является первостепенной задачей. Он подчеркнул, что в преддверии выборов депутатов Госдумы 9-го созыва, а также масштабных региональных и местных кампаний, борьба с терроризмом приобретает особое значение.

«Состоятся масштабные кампании регионального и местного уровня. Наш приоритет — это безопасность всех участников выборов, кандидатов, членов избиркомов, наблюдателей, десятков миллионов людей, которые придут на участников для голосования», — подчеркнул президент.

Выборы депутатов Государственной думы нового, девятого созыва, запланированы на 20 сентября 2026 года, в рамках единого дня голосования. По словам председателя ЦИК России Эллы Памфиловой, президентский указ о назначении федеральных выборов ожидается в июне. Помимо этого, в единый день голосования 2026 года пройдут выборы руководителей как минимум семи российских регионов и выборы депутатов законодательных собраний в 39 субъектах федерации. Общее число избирательных кампаний превысит две тысячи.

Ранее Путин отметил, что осенью 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной думы с участием жителей новых регионов. По словам президента, впервые выборы организуют в Донбассе и Новороссии, что станет значимым этапом включения этих территорий в политическую систему России. Он поручил провести голосование с оглядкой на нынешнюю обстановку. Подготовительная работа к выборам уже ведётся.