28 апреля, 17:52

Путин собрал совещание по безопасности выборов в Госдуму

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Президент России Владимир Путин организовал встречу с высшими должностными лицами страны для обсуждения мер безопасности на выборах 2026 года. Среди участников совещания были председатели Конституционного и Верховного судов Валерий Зорькин и Игорь Краснов соответственно, а также генеральный прокурор Александр Гуцан и глава МВД Владимир Колокольцев.

Среди участников совещания также ключевые фигуры силового блока и правоохранительной системы страны: директор ФСБ России Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор ФСО Дмитрий Кочнев, а также министр юстиции РФ Константин Чуйченко и другие.

Открывая совещание, Путин заявил, что обеспечение безопасности всех участников выборов в сентябре 2026 года является первостепенной задачей. Он подчеркнул, что в преддверии выборов депутатов Госдумы 9-го созыва, а также масштабных региональных и местных кампаний, борьба с терроризмом приобретает особое значение.

«Состоятся масштабные кампании регионального и местного уровня. Наш приоритет — это безопасность всех участников выборов, кандидатов, членов избиркомов, наблюдателей, десятков миллионов людей, которые придут на участников для голосования», — подчеркнул президент.

Выборы депутатов Государственной думы нового, девятого созыва, запланированы на 20 сентября 2026 года, в рамках единого дня голосования. По словам председателя ЦИК России Эллы Памфиловой, президентский указ о назначении федеральных выборов ожидается в июне. Помимо этого, в единый день голосования 2026 года пройдут выборы руководителей как минимум семи российских регионов и выборы депутатов законодательных собраний в 39 субъектах федерации. Общее число избирательных кампаний превысит две тысячи.

Путин обещал, что попытки расколоть Россию извне на выборах будут пресечены
Путин обещал, что попытки расколоть Россию извне на выборах будут пресечены

Ранее Путин отметил, что осенью 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной думы с участием жителей новых регионов. По словам президента, впервые выборы организуют в Донбассе и Новороссии, что станет значимым этапом включения этих территорий в политическую систему России. Он поручил провести голосование с оглядкой на нынешнюю обстановку. Подготовительная работа к выборам уже ведётся.

Наталья Демьянова
