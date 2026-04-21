Путин обещал, что попытки расколоть Россию извне на выборах будут пресечены

Президент России Владимир Путин заявил о рисках попыток дестабилизации общества в ходе выборов 2026 года, подготовка к их предотвращению ведётся уже сейчас. Об этом глава государства сказал на церемонии вручения премии «Служение».

«Мы понимаем, что выборы пройдут в непростых условиях… противники… будут пытаться использовать любую возможность для раскола и дестабилизации российского общества», — отметил Путин. Он подчеркнул, что речь идёт прежде всего о внешних силах.

По его словам, все подобные попытки будут пресечены. Власти намерены обеспечить стабильное проведение избирательной кампании. Президент выразил уверенность, что граждане поддержат конструктивные программы. Он также отметил значимость патриотической повестки на выборах.

Ранее Путин отметил, что осенью 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной думы с участием жителей новых регионов. По словам президента, впервые выборы организуют в Донбассе и Новороссии, что станет значимым этапом включения этих территорий в политическую систему России. Он поручил провести голосование с оглядкой на нынешнюю обстановку. Подготовительная работа к выборам уже ведётся.