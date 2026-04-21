Путин: Выборы в сентябре 2026 года пройдут в непростых условиях

Осенью 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной думы с участием жителей новых регионов. Президент России Владимир Путин на церемонии премии «Служение» отметил, что они пройдут в непростых условиях.

«Хочу напомнить, что осенью состоятся выборы депутатов Государственной думы, впервые в них примут участие жители наших четырех исторических, воссоединенных с Россией регионов…», — отметил Путин. Он подчеркнул, что кампания пройдёт в непростых условиях.

По словам главы государства, речь идёт о Донбассе и Новороссии, где голосование будет организовано впервые. Это станет важным этапом интеграции регионов в политическую систему страны. Президент указал на необходимость обеспечить проведение выборов с учётом текущей обстановки. Подготовка к кампании уже ведётся.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин посетил Центризбирком, где встретился с главой комиссии Эллой Памфиловой. Глава государства дал ЦИК задание гарантировать безопасность в период выборов и пресечь любое внешнее воздействие. Особое поручение — провести голосование в новых субъектах и приграничных территориях. Напомним, выборы в Госдуму состоятся 18–20 сентября.