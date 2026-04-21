Путин заявил о попытках извне повлиять на выборы

На выборах в сентябре 2026 года противники попытаются использовать любую возможность для раскола и дестабилизации российского общества, но все такие попытки будут пресечены. Об этом сказал президент России Владимир Путин на церемонии вручения премии «Служение».

Глава РФ заявил, что выборы пройдут в непростых условиях, а внешние противники будут пытаться использовать любую возможность для раскола и дестабилизации российского общества.

«Уверен, что все такие попытки будут пресечены, а избиратели отдадут предпочтение конструктивным политическим программам и идеям, патриотам, людям дела», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что Россия намерена обсуждать с Арменией предстоящие выборы и планы руководства страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва считает себя вправе прояснить эти вопросы с коллегами.