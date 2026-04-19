Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе продолжит международные контакты и проведЁт два традиционных совещания — заседание правительства и оперативную встречу с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщили ИС «Вести» со ссылкой на журналиста Павла Зарубина.

Кроме того, в графике главы государства запланирована встреча с победителями и призёрами чемпионата мира по боксу. Также президент намерен пообщаться с участниками третьего Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России», который в этом году пройдёт с 20 по 22 апреля.

Детали международных контактов не раскрываются. Путин уже провёл ряд телефонных переговоров с лидерами зарубежных стран, обсуждая вопросы двустороннего сотрудничества и региональной повестки. В Кремле подчёркивают, что работа с регионами остаётся одним из приоритетов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал США договориться с Россией, отметив, что Владимир Путин готов к этому. По его словам, с российским лидером можно не просто разговаривать, а договариваться, но важно чётко выполнять обещания.