17 апреля, 11:25

Песков: Сроки визита Путина в Китай объявят совместно с Пекином

В Кремле подтвердили подготовку официального визита Владимира Путина в Китай. Информация о возможных сроках поездки появилась на фоне активного развития российско-китайских отношений.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что работа над организацией мероприятия идет в штатном режиме. Конкретные даты пока не разглашаются.

По словам официального представителя Кремля, Москва и Пекин придерживаются принципа взаимного согласования.

«Мы синхронно с нашими друзьями из Пекина объявим сроки этого визита своевременно», — подчеркнул спикер.

На данный момент взаимодействие двух стран продолжает укрепляться по ключевым экономическим и дипломатическим направлениям.

Напомним, помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что председатель КНР Си Цзиньпин пригласил Путина посетить Китай в первой половине года, и приглашение было принято. Глава российской дипломатии Сергей Лавров подчёркивал, что Москва рассчитывает на «активную и продуктивную» подготовку к визиту.

Оксана Попова
