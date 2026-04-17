Песков: Сроки визита Путина в Китай объявят совместно с Пекином
В Кремле подтвердили подготовку официального визита Владимира Путина в Китай. Информация о возможных сроках поездки появилась на фоне активного развития российско-китайских отношений.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что работа над организацией мероприятия идет в штатном режиме. Конкретные даты пока не разглашаются.
По словам официального представителя Кремля, Москва и Пекин придерживаются принципа взаимного согласования.
«Мы синхронно с нашими друзьями из Пекина объявим сроки этого визита своевременно», — подчеркнул спикер.
На данный момент взаимодействие двух стран продолжает укрепляться по ключевым экономическим и дипломатическим направлениям.
Напомним, помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что председатель КНР Си Цзиньпин пригласил Путина посетить Китай в первой половине года, и приглашение было принято. Глава российской дипломатии Сергей Лавров подчёркивал, что Москва рассчитывает на «активную и продуктивную» подготовку к визиту.
