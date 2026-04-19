19 апреля, 07:16

Лукашенко призвал США договориться с Путиным, который к этому готов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал США договориться с Россией, тем более что Владимир Путин к этому готов.

«И вы можете договориться, особенно в президентство Путина. Это такой человек, с которым можно не просто разговаривать, а договариваться. Но надо чётко понимать: пообещал — надо сделать»,заявил глава республики в интервью ведущему RT Рику Санчесу.

Лукашенко: США могут наладить отношения с Россией через контакты с Белоруссией
Лукашенко: США могут наладить отношения с Россией через контакты с Белоруссией

Также президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что США не планируют воевать против Белоруссии. При этом российское тактическое ядерное оружие разместили в республике для защиты и безопасности. По словам Лукашенко, Россия официально пообещала применить всё своё оружие, если на республику нападут. Москва не может позволить себе потерять Белоруссию, подчеркнул он.

Наталья Афонина
