Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 апреля, 06:42

Лукашенко: Для России неприемлемо потерять Белоруссию

Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США не ставят своей целью воевать против Белоруссии. При этом российское тактическое ядерное оружие было размещено на территории Республики для защиты и безопасности.

По словам политика, Россия официально взяла на себя обязательство применить весь свой арсенал в случае агрессии против Белоруссии. По его словам, потерять РБ для РФ неприемлемо.

«Мы ближайшие их союзники. Потерять сегодня Беларусь для России неприемлемо. Как у нас раньше говорили: значит, враг будет стоять в Смоленске, под Москвой. Это для России неприемлемо», — сказал Лукашенко в эксклюзивном интервью ведущему RT Рику Санчесу.

Лукашенко отказался от встречи с Трампом в формате «вассал и император»
Ранее Александр Лукашенко заявил, что не будет кланяться и выпрашивать что-либо у США, поскольку его ситуация радикально отличается от положения Владимира Зеленского. По словам президента, РБ не отказалась бы от денег и оружия, но просить об этом Минск не намерен.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Александр Лукашенко
  • Белоруссия
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar