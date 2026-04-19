Лукашенко: Для России неприемлемо потерять Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США не ставят своей целью воевать против Белоруссии. При этом российское тактическое ядерное оружие было размещено на территории Республики для защиты и безопасности.

По словам политика, Россия официально взяла на себя обязательство применить весь свой арсенал в случае агрессии против Белоруссии. По его словам, потерять РБ для РФ неприемлемо.

«Мы ближайшие их союзники. Потерять сегодня Беларусь для России неприемлемо. Как у нас раньше говорили: значит, враг будет стоять в Смоленске, под Москвой. Это для России неприемлемо», — сказал Лукашенко в эксклюзивном интервью ведущему RT Рику Санчесу.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что не будет кланяться и выпрашивать что-либо у США, поскольку его ситуация радикально отличается от положения Владимира Зеленского. По словам президента, РБ не отказалась бы от денег и оружия, но просить об этом Минск не намерен.