Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

19 апреля, 06:38

Лукашенко отказался от встречи с Трампом в формате «вассал и император»

Обложка © Life.ru, Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что его возможная встреча с президентом США Дональдом Трампом не должна быть «встречей вассала и императора» — это политика реального главы государства, который уважает свой народ. Об этом он сказал в интервью RT.

«Если американская сторона видит, что завтра будет встреча вассала с императором, этого не будет», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что это не напыщенность и не «петушиная политика», а подход настоящего лидера, с уважением относящегося к своему народу.

«Мне это надо? Надо»: Лукашенко не станет кланяться США ради денег, как Зеленский
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что ведёт диалог с западными странами, прекрасно понимая, что он «не их сукин сын». По его словам, эту позицию осознают и на Западе, поэтому и отношение к нему складывается соответствующее.

Владимир Озеров
