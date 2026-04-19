«Мне это надо? Надо»: Лукашенко не станет кланяться США ради денег, как Зеленский

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет кланяться и выпрашивать что-либо у США, поскольку его ситуация радикально отличается от положения Владимира Зеленского. Об этом белорусский президент заявил в интервью RT.

По словам Лукашенко, Белоруссия не отказалась бы от денег и оружия, но просить об этом Минск не намерен.

«Мне это надо? Надо. И деньги неплохо, и оружие неплохо. Но я же понимаю, что я в такой ситуации, которая радикально отличается от позиции Зеленского», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что не будет ездить на поклон, чтобы что-то выпросить. По его словам, нужда в некоторых ресурсах действительно есть, но Республика Беларусь справляется сама.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ведёт диалог со странами Запада, понимая, что он «не их сукин сын». При этом, по его словам, это осознают и там, поэтому и отношение к нему проявляют соответствующее.