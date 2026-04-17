17 апреля, 17:13

Американцы ничего не смогут сделать с Россией с помощью ракет, заявил Лукашенко

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с RT выразил мнение, что Соединённые Штаты Америки не смогут оказать существенного влияния на Россию с помощью ракетного вооружения. По его словам, обширная территория России делает подобные атаки неэффективными, а американские ракеты, вероятно, закончатся раньше, чем удастся нанести ущерб всей российской земле.

«Россия — огромная территория, там ничего они не сделают ракетами», — сказал Лукашенко.

Иран тоже это показал, добавил белорусский лидер.

Лукашенко объяснил, почему США — сверхдержава, но не суперсила
Лукашенко объяснил, почему США — сверхдержава, но не суперсила

Также Лукашенко назвал демократию в США «болтовнёй» и призвал учиться у белорусов. Он добавил, что интересы США заключается в контроле над нефтью и газом, и Вашингтон готов добиваться своих целей любыми методами, в том числе военными.


Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Наталья Демьянова
