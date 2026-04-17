17 апреля, 13:47

Лукашенко назвал демократию в США «болтовнёй» и призвал учиться у белорусов

Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с ведущим RT Риком Санчесом заявил об отсутствии реальной демократии в США. Политик посоветовал американцам учиться у белорусов.

«Всё, что вы говорите о демократии и правах человека — это болтовня. Вы говорите о свободах, но при этом ведёте войны, поощряете удары и разрушения. О каких правах можно говорить, если гибнут люди?», — заявил Александр Лукашенко.

«Диктатура в стране»: Лукашенко на совещании отчитал чиновников как школьников
«Диктатура в стране»: Лукашенко на совещании отчитал чиновников как школьников

Лукашенко добавил, что интересы США заключается в контроле над нефтью и газом, и Вашингтон готов добиваться своих целей любыми методами, в том числе военными.

«И у нас во сто крат этой демократии больше, чем у вас. Реальной демократии, реальных прав человека. О каких правах человека вы можете рассуждать, если вы убиваете людей? Убили человека, какие у него права? Он мертвый», — заключил президент Белоруссии.

«Я же вас предупреждал, мужики»: Лукашенко объяснил военным смысл его «диктатуры»
«Я же вас предупреждал, мужики»: Лукашенко объяснил военным смысл его «диктатуры»

Ранее Лукашенко рассказал, как уберёг оппозиционеров от смертельной ловушки. По словам политика, в 2020 году ему удалось не допустить опасной провокации, которая привела бы к убийству нескольких представителей оппозиционного движения.

Милена Скрипальщикова
