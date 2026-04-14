14 апреля, 18:47

«Диктатура в стране»: Лукашенко на совещании отчитал чиновников как школьников

Лукашенко выругался на совещании с чиновниками из-за пропавших удобрений

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выругался на совещании по социально-экономическому развитию юго-востока Могилёвской области, когда отчитывал подчинённых за пропавшие из-за халатного хранения удобрения. Видео распространил близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал «Пул первого».

Александр Лукашенко устроил нагоняй чиновникам из-за пропавших удобрений. Видео © Telegram / Пул Первого

«Диктатура в стране, президент даёт поручение, а мои подчинённые не выполняют. Что это такое?» возмутился руководитель республики.

Затем он обратился к вице-премьеру Юрию Шулейко и министру сельского хозяйства Юрию Горлову, пригрозив, что они ответят «на всю катушку», если не понимают элементарных вещей.

«Нос утерли этим лабусам (так называют прибалтов. — Прим. Life.ru) и прочим... мудакам», заявил Лукашенко.

«Вкусная, настоящая»: Лукашенко плотно накормили белорусской икрой и карпом без костей
Также Александр Лукашенко призвал подчинённых «мобилизоваться». Он подчеркнул, что стране предстоит пережить «сложное» и «непонятное» время, и сейчас никто не может точно предсказать, что будет дальше.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage

