«Диктатура в стране»: Лукашенко на совещании отчитал чиновников как школьников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выругался на совещании по социально-экономическому развитию юго-востока Могилёвской области, когда отчитывал подчинённых за пропавшие из-за халатного хранения удобрения. Видео распространил близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал «Пул первого».

«Диктатура в стране, президент даёт поручение, а мои подчинённые не выполняют. Что это такое?» — возмутился руководитель республики.

Затем он обратился к вице-премьеру Юрию Шулейко и министру сельского хозяйства Юрию Горлову, пригрозив, что они ответят «на всю катушку», если не понимают элементарных вещей.

«Нос утерли этим лабусам (так называют прибалтов. — Прим. Life.ru) и прочим... мудакам», — заявил Лукашенко.

Также Александр Лукашенко призвал подчинённых «мобилизоваться». Он подчеркнул, что стране предстоит пережить «сложное» и «непонятное» время, и сейчас никто не может точно предсказать, что будет дальше.