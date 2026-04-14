Лукашенко призвал чиновников к мобилизации

Александр Лукашенко 14 апреля призвал белорусских чиновников «мобилизоваться», чтобы пережить «сложное» и «непонятное» время. Заявление прозвучало во время рабочей поездки в Краснопольский район Могилевской области на совещании по развитию юго-востока региона.

По словам Лукашенко, сейчас никто не может точно сказать, что будет дальше. Он прямо заявил: «Я как президент не знаю, к чему вас готовить», а главным лозунгом назвал фразу «Работаем, чтобы жить. Не просто выжить, а чтобы жить».

Отдельно белорусский лидер сделал акцент на экономике. Он сказал, что прежний подход, когда сначала говорили о создании условий для граждан, а уже потом об экономике, больше не работает, и добавил, что «впереди экономика, производства».

Лукашенко также пожаловался на иждивенческие настроения и потребовал ускоряться. По его словам, сейчас нужно действовать быстрее и создать страну, которую можно будет передать следующим поколениям.

Само совещание было посвящено комплексному социально-экономическому развитию юго-востока Могилевской области. Власти республики обсуждали продление отдельной программы поддержки региона на 2026–2030 годы после двух предыдущих циклов, запущенных в 2015 и 2020 годах.