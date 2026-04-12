Парад в Москве по случаю Дня Победы собирается посетить президент Белоруссии Александр Лукашенко. Данную информацию передаёт телеграм-канал «Пул первого».

В публикации уточняется, что белорусский лидер подтвердил своё участие в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Лукашенко приедет в Москву на торжества 9 мая.

Напомним, прежде пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметил, что точный список гостей пока не утверждён. Тем не менее Москва будет рада видеть широкий круг друзей из дружественных стран.

Ранее о намерении посетить важный праздник сообщили лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик, а также премьер-министр Словакии Роберт Фицо. К слову, они не первый раз будут принимать участие, несмотря на то, как другие государства пытались помешать.