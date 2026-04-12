Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 апреля, 11:22

Лукашенко подтвердил планы посетить Парад Победы в Москве

Парад в Москве по случаю Дня Победы собирается посетить президент Белоруссии Александр Лукашенко. Данную информацию передаёт телеграм-канал «Пул первого».

В публикации уточняется, что белорусский лидер подтвердил своё участие в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Лукашенко приедет в Москву на торжества 9 мая.

Напомним, прежде пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметил, что точный список гостей пока не утверждён. Тем не менее Москва будет рада видеть широкий круг друзей из дружественных стран.

Ушаков: Иностранные политики планируют приехать в Москву на 9 Мая
Ранее о намерении посетить важный праздник сообщили лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик, а также премьер-министр Словакии Роберт Фицо. К слову, они не первый раз будут принимать участие, несмотря на то, как другие государства пытались помешать.

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Белоруссия
  • Александр Лукашенко
  • День Победы
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar