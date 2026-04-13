Уроженец Белоруссии стал главой «Моссада»

Канцелярия премьер-министра Израиля официально объявила о назначении генерал-майора Романа Гофмана на пост руководителя разведывательной службы «Моссад». Вечером 12 апреля его кандидатура получила одобрение консультативного комитета по высшим назначениям, после чего глава правительства Биньямин Нетаньяху поставил подпись под соответствующим распоряжением.

Гофман приступит к исполнению новых обязанностей 2 июня 2026 года. Он сменит на этом посту 61-летнего Давида Барнеа, который возглавлял «Моссад» с 2021 года.

Гофман родился в 1976 году в Мозыре Гомельской области. Он станет первым за многие годы руководителем «Моссада», который не является выходцем из самой спецслужбы — до сих пор эту должность всегда занимали профессиональные разведчики. Гофман — кадровый военный, ему было присвоено звание генерал-майора весной 2024 года.