Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые с момента начала боевых действий пересёк границу Ливана, чтобы проинспектировать территории, которые контролирует Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на подтверждение из канцелярии главы правительства.

Поездка состоялась 12 апреля, однако детали визита пока не разглашаются. Вместе с премьером на ливанскую землю отправились министр обороны Исраэль Кац, начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Эяль Замир и глава Северного округа генерал-майор Рафи Мило. Они провели совещание с командиром Галилейской дивизии бригадным генералом Ювалем Гёзом.

Нетаньяху лично пообщался с военнослужащими, поблагодарил их за службу и отметил, что созданная «буферная зона безопасности» позволила предотвратить угрозу вторжения со стороны Ливана.

«Мы устраняем опасность противотанкового огня, а также боремся с противотанковыми ракетами, но работы ещё много. Мы проделали огромную работу, добились больших достижений, но нужно сделать больше — и мы это делаем», — заявил Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что 14 апреля должна пройти встреча послов Израиля и Ливана в США. В Бейруте утверждают, что темой станет прекращение огня, однако в Тель-Авиве отрицают это.

Ранее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин заявил, что президент США Дональд Трамп может переложить ответственность за неудачи в ближневосточном конфликте на премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, чтобы сохранить репутацию и сосредоточиться на миротворчестве. По словам эксперта, у американского лидера нет альтернатив в Иране, кроме пойти ва-банк, либо останавливаться на полпути.