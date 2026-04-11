Стало известно о попытках Нетаньяху уговорить трёх президентов США на войну с Ираном

Только один президент США после многолетней просьбы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху согласился нанести удар по Ирану, и это был Дональд Трамп. Данное заявление сделал в эфире программы MSNBC «Брифинг с Джен Псаки» бывший госсекретарь США Джон Керри.

«Президент Обама отказался. Президент Джо Байден отказался. Президент Джордж Буш-младший отказался. Единственный президент, который согласился на это, очевидно, президент Трамп», – подчеркнул экс-госсекретарь

Керри также сослался на недавние публикации, согласно которым Нетаньяху подробно обосновывал необходимость атаки в рамках так называемой «презентации из четырёх пунктов». По этим данным, цель удара заключалась в уничтожении иранского руководства, провоцировании смены режима и подрыве военной мощи страны. Экс-госсекретарь назвал эти сведения достоверными и добавил, что израильский премьер излагал свои аргументы на встречах с высокопоставленными американскими чиновниками.

Ранее сообщалось, что израильский видеоролик о скорой победе над Ираном стал для Дональда Трампа спусковым крючком — после просмотра он и решился на атаку. Израильтяне смонтировали для американского президента ролик с новыми лидерами Ирана — теми, кто мог бы прийти к власти после падения режима. Нетаньяху с советниками убеждали Трампа: ракетная программа Тегерана будет разнесена за пару недель, а народ сам свергнет правительство. Ничего из этого не случилось.