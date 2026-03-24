24 марта, 11:05

Политолог заявил, что Трамп обвинит Нетаньяху во всех своих неудачах с Ираном

Президент США Дональд Трамп может переложить ответственность за неудачи в ближневосточном конфликте на премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, чтобы сохранить репутацию и сосредоточиться на миротворчестве. Об этом NEWS.ru заявил председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин.

По словам эксперта, у американского лидера нет альтернатив в Иране, кроме пойти ва-банк, либо останавливаться на полпути. Трамп попытается нарастить миротворческие усилия, чтобы сохранить репутационные очки, и будет делать вид, что успешно занимается и украинским, и ближневосточным направлениями.

«Не удивлюсь, если в ближайшее время все свои военно-политические проблемы он будет сбрасывать на Нетаньяху и Израиль», — поделился Самонкин.

Bild: Война Трампа с Ираном обернулась кризисом для НАТО и Украины
Однако в настоящее время американский президент обвиняет во всём НАТО, ведь Североатлантический альянс не пришёл на помощь США в ближневосточном конфликте, когда этого требовал Трамп. По словам главы Белого дома, весь блок — это «улица с односторонним движением», а без Вашингтона организация является лишь «бумажным тигром».

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
