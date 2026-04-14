«Вкусная, настоящая»: Лукашенко плотно накормили белорусской икрой и карпом без костей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки посетил рыбхоз «Палуж» и с удовольствием оценил местную продукцию. Глава государства начал дегустацию с красной икры, сообщает Telegram-канал «Пул первого».

«В Белоруссии не только креветки, но и икра», — заметил Лукашенко.

Президент также угостил представителей СМИ, находившихся на месте событий. Журналистам предложили икру с блинами, а также «горячую, вкусную и настоящую уху».

«Надо журналистам, они потом будут так рассказывать! Девчонки, кто хочет ухи. Горячая, вкусная. Настоящая уха», — сказал глава Республики, обращаясь к прессе.

Завершающим аккордом дегустации стал карп, приготовленный на рапсовом масле. Как пояснили президенту, этот способ, известный как «по-ольмански», позволяет сделать рыбу практически без костей: мелкие косточки полностью прожариваются и становятся хрустящими. Для этого тушку надрезают, панируют в муке с крахмалом и жарят во фритюре.

Ранее появлялась информация, что президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен посетить парад в Москве в честь Дня Победы. Белорусский лидер подтвердил своё участие в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Лукашенко прибудет в российскую столицу на торжественные мероприятия 9 мая.