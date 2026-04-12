Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество и обменялись пасхальными поздравлениями

Президенты России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко, провели телефонный разговор, в ходе которого обменялись поздравлениями с праздником Пасхи. Лидеры передали наилучшие пожелания народам обеих стран, сообщает пресс-служба Кремля.

В рамках беседы главы государств затронули ключевые аспекты двусторонних отношений, включая сотрудничество в торгово-экономической сфере. Стороны подтвердили взаимное стремление к дальнейшему углублению союзнических связей и тесной координации на всех уровнях. Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки.

Ранее Путин поздравил православных с Пасхой. Глава государства подчеркнул, что Светлое Воскресение Христово наполняет людей искренней радостью и верой во всепобеждающую силу жизни. По его словам, этот великий праздник объединяет граждан вокруг традиций предков и незыблемых нравственных идеалов.