«Вера в победу жизни»: Путин обратился к православным в праздник Пасхи

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой. Текст обращения появился на официальном сайте Кремля.

Ночное пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя, на котором присутствует Владимир Путин. Видео © Life.ru

Глава государства подчеркнул, что светлое Воскресение Христово наполняет людей искренней радостью и верой во всепобеждающую силу жизни. По его словам, этот великий праздник объединяет граждан вокруг традиций предков и незыблемых нравственных идеалов.

В поздравлении также сделан акцент на победе любви, добра и справедливости. Путин добавил, что эти ценности остаются духовной опорой для миллионов.

В завершение он пожелал всем здоровья, благополучия и всего самого хорошего.

Ранее глава государства прибыл в храм Христа Спасителя. На пасхальном богослужении он присутствует вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Пасха — ключевой христианский праздник в честь воскресения Христа. Православная церковь рассчитывает её дату по солнечному и лунному календарям. В 2026 году Пасха отмечается 12 апреля.