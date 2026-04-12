Христос Воскресе! Как встречали Пасху в главном храме страны — репортаж Life.ru

Сотни верующих устремились в главный собор России в пасхальную ночь. Храм Христа Спасителя едва вместил всех желающих присутствовать на торжественной службе, которую провёл лично патриарх Кирилл. О том, как столица встретила Светлое Христово Воскресение, — в репортаже Life.ru.

Ночная пасхальная служба в храме Христа Спасителя. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Атмосфера внутри храма была особенной: мягкий свет сотен свечей, мерцание золотых окладов и стройное пение хора, заполняющее своды величественного собора. Верующие собрались задолго до полуночи, чтобы встретить главный православный праздник вместе.

По сложившейся традиции, на ночную службу прибыли первые лица государства. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин присутствовали на богослужении, разделяя с прихожанами радость Пасхи. Глава государства, как и многие другие верующие, держал в руках зажжённую свечу, следуя древнему обычаю. Среди гостей также заметили отца американского миллиардера — Эррола Маска.

Божественную литургию возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Ровно в полночь начался крестный ход вокруг храма — светящийся поток людей, огибающий собор под колокольный звон, стал одним из самых впечатляющих моментов ночи.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил православных с Пасхой. Глава государства подчеркнул, что Светлое Воскресение Христово наполняет людей искренней радостью и верой во всепобеждающую силу жизни. По его словам, этот великий праздник объединяет граждан вокруг традиций предков и незыблемых нравственных идеалов.