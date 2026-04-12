Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 апреля, 07:55

Христос Воскресе! Как встречали Пасху в главном храме страны — репортаж Life.ru

Life.ru показал, как прошла ночная пасхальная служба в храме Христа Спасителя

Ночная пасхальная служба в храме Христа Спасителя. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Ночная пасхальная служба в храме Христа Спасителя. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Сотни верующих устремились в главный собор России в пасхальную ночь. Храм Христа Спасителя едва вместил всех желающих присутствовать на торжественной службе, которую провёл лично патриарх Кирилл. О том, как столица встретила Светлое Христово Воскресение, — в репортаже Life.ru.

Ночная пасхальная служба в храме Христа Спасителя. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Ночная пасхальная служба в храме Христа Спасителя. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Ночная пасхальная служба в храме Христа Спасителя. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Ночная пасхальная служба в храме Христа Спасителя. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Атмосфера внутри храма была особенной: мягкий свет сотен свечей, мерцание золотых окладов и стройное пение хора, заполняющее своды величественного собора. Верующие собрались задолго до полуночи, чтобы встретить главный православный праздник вместе.

Ночная пасхальная служба в храме Христа Спасителя. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Ночная пасхальная служба в храме Христа Спасителя. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

По сложившейся традиции, на ночную службу прибыли первые лица государства. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин присутствовали на богослужении, разделяя с прихожанами радость Пасхи. Глава государства, как и многие другие верующие, держал в руках зажжённую свечу, следуя древнему обычаю. Среди гостей также заметили отца американского миллиардера — Эррола Маска.

Ночная пасхальная служба в храме Христа Спасителя. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Ночная пасхальная служба в храме Христа Спасителя. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Ночная пасхальная служба в храме Христа Спасителя. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Ночная пасхальная служба в храме Христа Спасителя. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Ночная пасхальная служба в храме Христа Спасителя. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Ночная пасхальная служба в храме Христа Спасителя. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Божественную литургию возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Ровно в полночь начался крестный ход вокруг храма — светящийся поток людей, огибающий собор под колокольный звон, стал одним из самых впечатляющих моментов ночи.

Дмитрий Медведев поздравил россиян с Пасхой и показал фото из храма
Дмитрий Медведев поздравил россиян с Пасхой и показал фото из храма

Ранее президент России Владимир Путин поздравил православных с Пасхой. Глава государства подчеркнул, что Светлое Воскресение Христово наполняет людей искренней радостью и верой во всепобеждающую силу жизни. По его словам, этот великий праздник объединяет граждан вокруг традиций предков и незыблемых нравственных идеалов.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Пасха
  • Путин
  • Только на LIFE
  • Религия
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar