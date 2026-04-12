Дмитрий Медведев поздравил россиян с Пасхой и показал фото из храма

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил россиян с Пасхой, а также поделился фото из храма. Соответствующее сообщение политик опубликовал у себя в Telegram-канале.

«Христос Воскресе!» — написал Медведев. К публикации зампредседателя Совбеза РФ прикрепил фотографию, на которой запечатлено, как он ставит свечку в храме.

Пасха является главным праздником для всего христианского мира, она знаменует центральное событие христианской истории — воскресение Иисуса Христа. Русская православная церковь определяет её дату на основе сочетания солнечного и лунного календарей. В 2026 году православная Пасха выпала 12 апреля.

Также ранее Life.ru писал, что президент России Владимир Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя в Москве. Традиционно Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет Пасхальную заутреню и Божественную литургию в главном кафедральном соборе страны. Владимир Путин неизменно присутствует на богослужениях в крупные церковные праздники. При этом на Рождество он обычно выбирает храмы в Подмосковье или других регионах, а на Пасху — храм Христа Спасителя.