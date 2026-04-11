Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя в Москве.
Традиционно Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет Пасхальную заутреню и Божественную литургию в главном кафедральном соборе страны. Владимир Путин неизменно присутствует на богослужениях в крупные церковные праздники. При этом на Рождество он обычно выбирает храмы в Подмосковье или других регионах, а на Пасху — храм Христа Спасителя.
Пасха — главный христианский праздник Воскресения Христа. Дата меняется (апрель–май), зависит от лунного календаря. Празднованию предшествует Великий пост и Страстная неделя. Символы: крашеные яйца, кулич, творожная пасха. Приветствие: «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!».
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.