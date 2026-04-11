11 апреля, 20:12

Частицу Благодатного огня доставили из Иерусалима в Москву

Обложка © Wikipedia / Александр Михайлович Ханин

Частицу Благодатного огня доставили из Иерусалима в Москву. Спецрейс российской делегации во главе с руководителем попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимиром Якуниным прибыл в аэропорт Внуково. Об этом пишет ТАСС.

Рейс вылетел из международного аэропорта Тель-Авива примерно в 18:00 по московскому времени. Полёт занял около четырёх с половиной часов. Согласно плану, святыню перевезут в Храм Христа Спасителя, позднее лампады будут распределены по приходам и святыням России.

Напомним, сегодня Благодатный огонь сошёл в Иерусалиме. Традиционно чудо произошло в Кувуклии — часовне над ложем Гроба Господня. Патриарх Иерусалимский Феофил III вошёл в закрытую часовню, где после молитвы зажёгся Благодатный огонь, который затем передали верующим. Российская делегация также получила частичку огня.

Благодатный огонь — это святыня, ежегодно появляющаяся в Великую субботу накануне православной Пасхи в Кувуклии (часовне над Гробом Господним) в Иерусалимском храме Воскресения. По убеждению верующих, огонь чудесным образом сходит по молитвам патриарха, первые минуты не обжигает и самовозгорается от лампады, символизируя нерукотворный свет Воскресения Христова. Это событие воспринимается как видимое знамение Божьей благодати и духовное торжество православия, ежегодно привлекая тысячи паломников и транслируясь по всему миру.

Тимур Хингеев
