11 апреля, 16:59

Музей «Исаакиевский собор» откроют для бесплатного посещения на Пасху

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Proskurin

В честь празднования Пасхи, а также по случаю 95-летия со дня своего основания, государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» открывает свои двери для жителей и гостей Санкт-Петербурга. Как сообщили в пресс-службе музея, в этом году эти две знаменательные даты совпадают, что делает посещение особенно символичным.

«Основные экспозиции музеев-памятников «Исаакиевский собор» и «Спас на Крови» для всех категорий посетителей будут бесплатны», — говорится в сообщении.

Администрация музея информирует, что доступ на колоннаду Исаакиевского собора предоставляется за плату. График работы на 12 апреля: с 10:00 до 18:00.

Ранее сотрудники Музея Победы разыскали родственников советского военнопленного из Свердловской области, погибшего в фашистском концлагере в 1942 году. Помог в этом Центр сохранения памяти о советских военнопленных, созданный в Красногорском филиале музея.

Наталья Демьянова
