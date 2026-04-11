Музей «Исаакиевский собор» откроют для бесплатного посещения на Пасху

В честь празднования Пасхи, а также по случаю 95-летия со дня своего основания, государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» открывает свои двери для жителей и гостей Санкт-Петербурга. Как сообщили в пресс-службе музея, в этом году эти две знаменательные даты совпадают, что делает посещение особенно символичным.

«Основные экспозиции музеев-памятников «Исаакиевский собор» и «Спас на Крови» для всех категорий посетителей будут бесплатны», — говорится в сообщении.

Администрация музея информирует, что доступ на колоннаду Исаакиевского собора предоставляется за плату. График работы на 12 апреля: с 10:00 до 18:00.

