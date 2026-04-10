Хранители истории не должны быть нищими: В России хотят ввести стандарт зарплаты для музеев

В музеях, Домах культуры, усадьбах, выставочных залах, библиотеках работают люди, которые сохраняют наше культурное наследие, воспитывают детей, формируют духовный облик нации. Однако их зарплата далека от справедливой. Даже в крупных, востребованных туристических местах, где в сезон и праздники билеты на экскурсии раскупают за недели, зарплаты экскурсоводов и смотрителей остаются мизерными. Поэтому в Госдуме предложили ввести федеральный стандарт оплаты труда для работников музеев и ДК. Об инициативе Life.ru рассказал её автор — депутат Госдумы от партии ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Когда работник культуры получает мало, страдает не только его текущий уровень жизни. Маленькая зарплата — это маленькие отчисления в Социальный фонд. Маленькие отчисления — это низкая будущая пенсия. Человек, который проработал в музее или Доме культуры 30–40 лет, выходит на пенсию и получает сумму, на которую невозможно прожить. Это надо менять. Каплан Панеш Депутат Госдумы

Депутат привёл в пример данные из Краснодарского края: во многих учреждениях культуры зарплаты существенно ниже средних по региону, а в сельских ДК и небольших музеях они и вовсе приближаются к минимальному размеру оплаты труда. При этом Указ Президента № 597 прямо предусматривает доведение зарплат работников культуры до среднего уровня по региону. На практике этот указ выполняется далеко не везде, отмечает Панеш.

Он призвал провести всероссийский мониторинг зарплат работников культуры во всех типах учреждений: музеях, Домах культуры, библиотеках, детских школах искусств, усадьбах, выставочных залах, театрах, концертных организациях. Мониторинг должен охватить как федеральные, так и региональные и муниципальные учреждения. Важно понять реальную картину, а не оперировать усреднёнными данными, которые часто далеки от действительности.

Также предлагается установить единые федеральные стандарты оплаты труда для работников культуры, как это уже сделано для педагогов и врачей.

«Регионы сегодня имеют слишком широкую свободу в установлении зарплат, что приводит к колоссальному разрыву между богатыми и бедными субъектами Федерации. Экскурсовод в московском музее и экскурсовод в небольшом краеведческом музее в провинции не должны получать в разы разные суммы за одинаковую по сложности работу», — добавил депутат.

Кроме того, парламентарий призвал обеспечить выполнение Указа Президента № 597, предусматривающего доведение зарплат работников культуры до среднего уровня по региону. За неисполнение этого указа он предлагает ввести персональную ответственность руководителей регионов и муниципалитетов.

«Также пора пересмотреть систему отраслевых коэффициентов и доплат. Сегодня работник культуры, имеющий стаж 30 лет и высшую категорию, получает лишь незначительную надбавку по сравнению с молодым специалистом. Это убивает стимулы и обесценивает опыт. И ещё надо обратить особое внимание на экскурсоводов и сотрудников, работающих с посетителями в туристических местах. В сезон, праздники и каникулы эти люди работают с огромной нагрузкой, часто без выходных, а их зарплата никак не привязана ни к количеству посетителей, ни к выручке учреждения. Предлагаю ввести систему стимулирующих выплат для таких сотрудников, привязанную к реальной загруженности», — добавил собеседник Life.ru.