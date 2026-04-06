Названа отрасль в России со средней зарплатой более 500 тысяч рублей

Единственной отраслью экономики России, где средние зарплаты в январе превышали 500 тысяч рублей, стало перестрахование. Как выяснило РИА «Новости», изучив данные статистики, средние трудовые доходы в этой сфере достигли 559 тысяч рублей, тогда как годом ранее они составляли 329,7 тысячи.

В остальных отраслях экономики средние зарплаты были менее 300 тысяч рублей. Исключением стали не относящиеся к какой-то одной отрасли структуры: сотрудники холдингов получали в среднем 422 тысячи рублей, управляющие фондами — 345,2 тысячи, занятые в головных офисах — 315,3 тысячи рублей.

Среднемесячная начисленная зарплата рассчитывается до вычета налогов и включает премии, а также учитывает доходы всех сотрудников, включая тех, у кого сверхвысокие зарплаты.

Ранее выяснилось, что быстрее всего в первом квартале 2026 года доходы росли у сварщиков — они стали лидерами по приросту предлагаемой зарплаты. В пятерку также вошли монтажники, руководители групп разработки, геологи и технические писатели. При этом самые высокие медианные зарплаты зафиксированы у управленцев, возглавляющих команды разработчиков.