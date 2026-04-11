Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

11 апреля, 12:10

Светлый праздник близко: Благодатный огонь уже передали российской делегации в Иерусалиме

Обложка © РИА Новости / Вячеслав Татарковский

В храме Гроба Господня, расположенном в Иерусалиме, состоялась торжественная церемония получения Благодатного огня. Лампаду со святыней лично принял глава попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин.

Сразу после обретения священного пламени представитель фонда поздравил православных христиан с грядущим праздником Светлого Христова Воскресения. Обращаясь к собравшимся и всем верующим, он произнес: «С благой вестью! С праздником!».

Видео © Предоставлено Life.ru Фондом Андрея Первозванного

В состав делегации, ежегодно организующей транспортировку святыни в Россию, вошли известные общественные деятели, включая ректора Московской консерватории Александра Соколова и адвоката Павла Астахова. Возглавили группу Владимир Якунин вместе с викарием Патриарха Московского и всея Руси митрополитом Каширским Феогностом.

Фото © Предоставлено Life.ru Фондом Андрея Первозванного

Фото © Предоставлено Life.ru Фондом Андрея Первозванного

Вечером 11 апреля специальный авиарейс «Валентина Терешкова» доставит частицу огня в столичный аэропорт «Внуково». Из воздушной гавани пламя оперативно перевезут в Храм Христа Спасителя, где оно станет важной частью Патриаршего пасхального богослужения.

Затем лампады с Благодатным огнём традиционно распределят по приходам и соборам страны. Отметим, что Фонд Андрея Первозванного занимается организацией доставки святыни в Россию начиная с 2003 года.

Накануне Пасхи у православных есть особый обычай — приходить в храмы для поклонения плащанице, символизирующей Христа во гробе. О значении Великой субботы читайте на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
