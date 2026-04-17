Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл различие между понятиями «супердержава» и «сверхсила», применительно к США. Он отметил, что, несмотря на свою мощь, Америка не может считаться сверхсилой, что, по его мнению, подтверждается последними событиями на Ближнем Востоке.

«По своей мощи США — супердержава, но не суперсила», — сказал Лукашенко в интервью RT.

Также Лукашенко назвал демократию в США «болтовнёй» и призвал учиться у белорусов. Он добавил, что интересы США заключается в контроле над нефтью и газом, и Вашингтон готов добиваться своих целей любыми методами, в том числе военными.