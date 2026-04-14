14 апреля, 18:55

Лукашенко назвал себя сильным занудой по характеру

Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал себя сильным занудой по характеру и признался, что не терпит беспорядка. Соответствующее заявление глава государства сделал во время совещания по вопросам развития юго-восточного региона Могилёвской области.

«Я очень сильная по характеру зануда. Дева [по знаку зодиака]. Я беспорядков не терплю», — сказал белорусский лидер.

«Я же вас предупреждал, мужики»: Лукашенко объяснил военным смысл его «диктатуры»

Ранее Александр Лукашенко призвал белорусских чиновников «мобилизоваться» в «сложное» и «непонятное» время, заявив, что никто не знает, что будет дальше, и он как президент не знает, к чему готовить. Лукашенко заявил, что прежний подход, когда сначала создавали условия для граждан, а потом думали об экономике, больше не работает — «впереди экономика, производства». Он пожаловался на иждивенческие настроения и потребовал ускоряться, чтобы создать страну для следующих поколений.

