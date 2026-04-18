«Не их сукин сын»: Лукашенко без прикрас описал свои отношения с западными политиками

Александр Лукашенко заявил, что не строит иллюзий относительно диалога Белоруссии и Запада. По словам президента республики, он понимает, что «не их сукин сын» и к нему относятся соответствующе.

«Какие бы со мной переговоры Запад ни вёл, я прекрасно понимаю, что я не их сукин сын. Они с удовольствием меня пережуют и выплюнут», — сказал он в интервью ведущему RT Рику Санчесу.

Также в ходе беседы Александр Лукашенко ответил критикам переговоров США и Белоруссии. По словам президента, диалог с Западом не направлен против России и Китая. Более того, Москва также ведёт диалог с Вашингтоном.