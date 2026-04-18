«А вы что, не ведёте?»: Лукашенко резко ответил критикам его диалога с США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что контакты Минска с США не строятся против России и Китая. Свою позицию белорусский лидер озвучил в интервью RT. Он подчеркнул, что диалог с Вашингтоном не затрагивает союзнические отношения с Москвой и Пекином.

«Если в России меня кто-то упрекает, что я веду переговоры с американцами, я могу задать им вопрос: а вы что, не ведёте с американцами диалог? Ведёте. Но я веду диалог с американцами не против России и не против Китая», — сказал он.

Лукашенко напомнил, что Россия и Китай остаются для Белоруссии ключевыми партнёрами и дружественными государствами. По его словам, именно они поддержали республику в период санкционного давления со стороны Запада.

Также белорусский президент отметил, что понимает реальное отношение Запада к себе и не испытывает иллюзий. Он заявил, что, по его оценке, в западной политике его могут использовать в собственных интересах. В заключение Лукашенко подчеркнул, что действует прежде всего в интересах белорусского народа.

Ранее Лукашенко высказался о возможностях США в гипотетическом военном противостоянии с Россией, сделав акцент на масштабах её территории. Ракетное вооружение не способно нанести решающий ущерб из-за размеров страны. Он считает, что даже при интенсивном применении таких средств добиться значимого результата невозможно.