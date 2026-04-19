Лукашенко: США могут наладить отношения с Россией через контакты с Белоруссией

Вашингтон, в частности президент США Дональд Трамп, через контакты с Минском может наладить отношения с Москвой, не исключил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, белорусская сторона будет делать всё возможное для реализации этого сценария.

«Не знаю, но я был бы рад, если бы Дональд Трамп в конечном счёте за нашими разговорами и переговорами видел гораздо больше. Поэтому, я думаю, это вполне возможно. Может, он прощупывает некую позицию Беларуси, проецирует её на Россию», — подчеркнул политик в эксклюзивном интервью ведущему RT Рику Санчесу.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что не будет кланяться и выпрашивать что-либо у США, поскольку его ситуация радикально отличается от положения Владимира Зеленского. По словам президента, Минск не отказался бы от денег и оружия, но просить об этом не намерен.