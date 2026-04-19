«Баламутить целый мир»: Лукашенко раскрыл причину размещения ЯО в Белоруссии

Тактическое ядерное оружие было завезено из России в Белоруссию исключительно как фактор защиты и безопасности страны. Об этом заявил президент РБ Александр Лукашенко.

«Ну как вы думаете, зачем мне было это тактическое ядерное оружие сюда завозить и баламутить целый мир и кого-то пугать? Да нет, это фактор нашей защиты, нашей безопасности», — отметил глава государства в эксклюзивном интервью ведущему RT Рику Санчесу.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что потерять сегодня Белоруссию для России неприемлемо. Он напомнил, что Москва и Минск — союзники, которые юридически связаны друг с другом.