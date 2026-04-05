Песков заявил о праве России обсуждать предстоящие выборы в Армении

Россия намерена обсуждать с Арменией предстоящие выборы и планы руководства страны. Об этом в разговоре с корреспондентом ИС «Вести» Павлом Зарубиным сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы считаем себя вправе пытаться прояснить с нашими коллегами, действительно обсудить их планы [в контексте предстоящих выборов]», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен направить в Армению специалистов для обеспечения безопасности предстоящих выборов. В страну прибудет группа быстрого реагирования, которая будет помогать местным властям противодействовать возможным угрозам. Речь идёт в том числе о внешнем давлении и попытках вмешательства в избирательный процесс.