Путин: Киев перешёл к открытым террористическим методам

Киев и его покровители от бессилия остановить продвижение ВС РФ перешли к открытым террористическим методам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по обеспечению безопасности на выборах.

«Мы знаем, что и киевский режим, и его покровители перешли к открытым террористическим методам. Причины очевидны, они для всех понятны: противник не способен остановить продвижение наших войск, наших ребят на линии боевого соприкосновения», — отметил глава государства.

Напомним, вечером 28 апреля президент России Владимир Путин проводит совещание для обсуждения мер безопасности на выборах 2026 года. Среди участников встречи — председатели Конституционного и Верховного судов Валерий Зорькин и Игорь Краснов соответственно, а также генеральный прокурор Александр Гуцан и глава МВД Владимир Колокольцев.