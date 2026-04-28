Мир меняется: Путин рассказал о новом балансе сил и многополярной системе

Страны ЕС утрачивают прежние позиции влияния, а мировая система движется к многополярной модели. С такимм заявлением президент России Владимир Путин выступил в видеообращении к участникам и гостям международного форума «Открытый диалог».

По его словам, прежняя система международных отношений постепенно меняется. Он отметил, что западные страны теряют лидерство, уступая место новым центрам экономического роста. Особое внимание глава государства уделил роли стран глобального Юга, которые, по его оценке, становятся важными участниками формирующейся мировой архитектуры.

Путин подчеркнул, что современная система становится многополярной, а ключевую роль в ней играют государства, способные самостоятельно определять направление развития и сохранять суверенитет. Он также отметил, что ни одна страна не способна развиваться изолированно или за счёт других, а глобальные вызовы требуют совместных решений и объединения усилий.

Ранее на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании президент России Владимир Путин прокомментировал устойчивость российского общества к внешним и внутренним попыткам дестабилизации. Он заявил, что ожидания относительно возможного раскола страны через политическое многообразие оказались несостоятельными.