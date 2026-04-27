Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

27 апреля, 11:37

Путин заявил о провале попыток расколоть российское общество через парламент

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что попытки расколоть российское общество не достигли цели. Заявление глава государства сделал в Санкт-Петербурге на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании.

«Если кто-то думал, что многопартийная демократия с её разностью позиций, подходов, конкуренции — это наше уязвимое место, где можно расколоть, расшатать общество, то тот, кто так думал, конечно, ошибся», — сказал он. По словам российского лидера, рассчитывавшие на это «не знают и не понимают Россию, наш народ».

Путин обратился к законодателям в день 120-летия российского парламента
Путин обратился к законодателям в день 120-летия российского парламента

Ранее на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании президент России Владимир Путин затронул тему ценностей и общественного единства. Глава государства подчеркнул, что для граждан страны особое значение имеют патриотизм и готовность защищать свою Родину.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
